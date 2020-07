Duro señalamiento de Estados Unidos contra la OMS por su labor en medio de la pandemia

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, justificó la decisión de su país de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según él, es un organismo “fundamentalmente incompetente”.

Pompeo confirmó que el martes la Administración del presidente Donald Trump comunicó su decisión de retirarse oficialmente de la OMS al Congreso de estadounidense. Además, aseguró que trabajará con el Legislativo para hacer efectiva la retirada del organismo multilateral.

"No vamos a apoyar a una organización que ha sido históricamente incompetente. Esa organización tiene una larga historia de corrupción y politización. La OMS no ha sido capaz de cumplir su propósito fundamental al no evitar la extensión de la pandemia de COVID-19"

La OMS tiene como misión la coordinación internacional en materia sanitaria como parte del sistema de Naciones Unidas. Eso sí, no tiene la capacidad de imponer a los países miembros cómo responder a emergencia sanitarias.

Sin embargo, Pompeo aseguró que la OMS es responsable de "no haber prevenido una pandemia global, de la extensión del virus y con las inmensas pérdidas económicas que ha ocasionado su impacto a nivel mundial"

La retirada de Estados Unidos de la OMS será un proceso que tardará un año en hacerse efectivo. Asimismo, podría interrumpirse si el presidente Trump pierde las elecciones de noviembre o si el Congreso decide intervenir.

Siga a Publimetro Colombia en Google News