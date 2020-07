Revolucionario llamado de Juan Guaidó a la ciudadanía en Venezuela genera tensión

La tensión se apoderó de Venezuela. En medio de la crisis que viven miles de ciudadanos, la disputa por el poder entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro empeoró. Así se vivió en medio de la celebración de los 209 años de la emancipación de Venezuela.

El líder opositor Juan Guaidó llamó a la rebeldía de los ciudadanos en contra del Gobierno de Nicolás Maduro. Allí, hizo énfasis en que el gran objetivo de ello es lograr "una segunda independencia". Lo dijo en un encuentro virtual llamado "Congreso de Unidad Nacional".

"Tu tiempo se acabó, Maduro. Estás derrotado, se acabó el tiempo de la dictadura. Nosotros haremos renacer la república, no nos vamos a detener, ni lo haremos ni un solo momento"

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, hizo un llamamiento a una "gran alianza" para lograr esa "segunda independencia" y, aunque no dio detalles, aseguró que para esa meta se necesita más presión internacional y "movilizaciones" en contra de la llamada revolución bolivariana.

Reiteró su llamado a no participar en las votaciones legislativas previstas para el 6 de diciembre y, en cambio, pidió a los venezolanos "luchar por lograr las condiciones electorales" que permitan unos comicios "libres".

"Llamo a todos los sectores a no participar en las falsas elecciones, rebelarnos hoy es un deber, no sólo un derecho (…) Te llamo a ti a no tener miedo, a estar juntos, a estar unidos y movilizados"

