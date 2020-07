¿Y entonces? Iván Duque aclaró cuándo será en realidad el pico de la pandemia

Día a día se confirman nuevos casos de coronavirus. Asimismo, el número de muertos va en ascenso. Razón por la que una de las grandes preguntas gira en torno a cuándo será el pico de la pandemia.

Las especulaciones han sido muchas. De hecho, en las últimas semanas informaron que sería en septiembre y ya no en agosto como se creía. Por eso, Iván Duque, en medio de su intervención, aclaró la situación.

"En primer lugar, en este momento no hay un pico nacional. Hemos visto distintos compartimentos en nuestro país por regiones. Hay algunas donde el crecimiento fue acelerado, pero otros donde ha bajado. Por eso, es posible que haya picos por regiones o por ciudades. Lo importante es que estamos trabajando para tener capacidad de respuesta. En cuanto a las ciudades capitales, al tener un crecimiento, tenemos que evitar muertes. Para ello, estamos dotando de equipos y respiradores. En la medida que tengamos mayor progreso y no haya un crecimiento exponencial, se extiende en el tiempo los picos. Hablar de septiembre o agosto u otra fecha sería especular porque no se puede dar una fecha a nivel nacional"

