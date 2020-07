Athletic Club vs. Real Madrid | La última gran salida

Tal parece que a este Real Madrid no hay quien lo frene. El equipo de Zinedine Zidane va viento en popa con destino a la liga número 34 en la historia merengue, pero no quiere que un traspié lo llene de zozobra tan cerca del objetivo. El link para ver EN VIVO Athletic Club vs Real Madrid GRATIS ONLINE HD HOY ESPN lo encuentra más abajo.

Por eso, estará con toda la concentración del caso cuando visita a la catedral de San Mamés, aunque sea el nuevo. Allí, el Athletic Club de Bilbao desafiará a los vikingos en la última gran salida de los blancos antes del final del campeonato. Aunque no haya público, el estadio vasco siempre fue un feudo hostil para el Madrid.

Mucho más hostil será porque el conjunto de Zidane solo llega con 64 horas del descanso al duelo meridional en domingo. Es decir, 28 horas menos que el Athletic Club, algo que suena a ventaja.

En el conjunto de la capital española no estarán disponibles Eden Hazard, por lesión; y James Rodríguez, por decisión técnica.

EN VIVO Athletic Club vs Real Madrid GRATIS ONLINE HD HOY ESPN

Día: 4 de julio

Hora: 7:00am

Canal: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)