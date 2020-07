El audio del hijo del expresidente Álvaro Uribe fue publicado por El Expediente. El audio que reveló Tomás Uribe para negar donación de la ñeñepolítica.

Tomás Uribe

A través del medio El Expediente, de Gustavo Rugeles, fue donde se reveló el audio. En la conversación participa Tomás Uribe y María Claudia 'Caya' Daza, exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador del Centro Democrático.

Se trata de un audio de seis minutos de duración en el que hablan sobre la insistencia de una donación. Se tratarían de dineros de un empresario para la campaña presidencial.

"Te iba a decir algo, el amigo ese tuyo, que tiene una cara así como de vampiro, el de la otra vez, insiste en otra cita y en otra cita. ¿Sí será verdad tanta gloria, que van a dar tanta plata? (…) porque la otra vez trajo a una señora, pero ella no habló de plata. Entonces, me salió con que había que llamarla y decirle: mira, por ahí supe que tú quieres donar. Sabes que eso no se maneja así, yo no soy capaz", pregunta Daza.

Ante eso Tomás le responde: "Yo lo concretaría. Le diría, es que estamos en el final de campaña. Yo entiendo, por la reunión que acompañé a mi papá en el Partido, es que en este momento no se necesita plata. Es muy bueno tenerla pero no es la prioridad. Yo les diría: si quieren dar plata hablen con Nubia Stella y el Presidente (Uribe) les da una cita después de elecciones", respondió Uribe Moreno.

Daza le responde insistiendo que la cita sea "con el presidente Uribe, no el presidente Duque".

Luego en su cuenta de Twitter Tomás publicó un comunicado se refirió a la conversación con Daza. "Es natural que personas con afinidad política pregunten cómo donar a una campaña. Siempre he invitado a quienes me han preguntado cómo hacerlo a ponerse en contacto directo con los responsables oficiales de recibir donaciones, sin mediación de mi parte".

Sobre audio con María Claudia Daza. https://t.co/qUIXatNpCi pic.twitter.com/6QReoHfJPr — Tomas Uribe Moreno (@tomasuribeEco) July 3, 2020

MÁS NOTICIA DE COLOMBIA, AQUÍ