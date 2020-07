Petro le declara la guerra a Claudia López, si demuele el San Juan de Dios

Una explosiva declaración entregó el senador Gustavo Petro en la que se le fue de frente a Claudia López, alcaldesa de la capital.

El senador aseguró que si la alcadesa de Bogotá decide demoler el hospital San Juan de Dios, este cambiará su esquema de independiente a oposición en el Concejo.

“Si la alcaldesa Claudia López decidió demoler el San Juan de Dios contra la ley, nosotros la Colombia Humana, no podemos ser independientes tenemos que ser oposición", aseguró en el espacio Tercer Canal, que lidera Hollman Morris.

Cabe recordar que Petro ha sostenido varios encontrones con la alcaldesa, precisamente por eso, por la destinación de recursos para Corferias como un hospital campaña, en vez de habilitar el San Juan de Dios.

Ante lo revelado, el concejal Julián Sastoque, defensor de la alcaldesa, aseguró que era falso y que ya eran oposición, hace rato.

Eso es lo que son en Bogotá y debieron hacer desde el principio, no posar solapadamente de “independientes”. Es absolutamente legítimo y el Estatuto de la Oposición da garantías. Mejor eso que la hipocresía. https://t.co/KxwaKatGrA — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) July 3, 2020

Aún la alcaldesa no se ha pronunciado sobre los hechos y las declaraciones del senador Gustavo Petro.

Seguidores del excandidato presidencial, aseguraron que "ya era hora y le piden vehemencia contra la alcaldesa". Esto también le valió una pelea contra el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, que se dio en redes sociales por temas de encuestas.

"Bastante bien le fue a @ClaudiaLopez en las encuestas, que derrotaron la saña con la que la han atacado el #DuquismoUribismo y Petro y sus bodegas. Y fallaron porque el sectarismo de sus ataques políticos no fue capaz de falsificar lo que ven y oyen los bogotanos de su alcaldesa", expresó Robledo.

En respuesta, Petro le pidió respeto:

"Amigo Robledo, Colombia Humana no tiene bodegas, respétenos. Nosotros no guiamos la política por las encuestas, sino por nuestros principios democráticos. No nos interesa hacer alianzas solo por detenerlo a usted, sino por construir una verdadera democracia en el país", señaló Petro.