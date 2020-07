Fiscal respondió (e indignó) por paseo a San Andrés con su familia

La polémica suscitada por el paseo del fiscal general a San Andrés, en compañía de su familia, el pasado puente festivo, ha pedido respuestas de parte de Francisco Barbosa.

El fiscal, íntimo amigo del contralor general, no había salido a dar la cara por los hechos: lo hizo y ahora dejó a más de un colombiano perplejo.

El fiscal aseguró que antes que fiscal, es padre y con esto justificó llevarse a su niña menor de edad y a unos amigos de la menor, exponiéndolos a contagiarse de coronavirus en su periplo por las islas paradisíacas.

"Yo no quería referirme a este tema, porque está de por medio mi hija que es una menor de edad y es la persona que yo mas quiero (…) sobre el tema que se ha planteado sobre paseos, yo jamás expondría a mi hija a una situación de peligro sanitario. No hay restaurantes, no hay playas, no hay comercio abierto", aseguró el fiscal.

El fiscal respondió ante la denuncia que cursa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y aseguró que responderá ante ese tribunal.

"Yo sufragué los gastos y cuando me llamen a la Comisión de Acusaciones lo sustentaré. Yo soy el más respetuoso de las decisiones judiciales y de mi juez natural. Acudiré cuando me llame la Comisión para explicar cada uno de los temas que tienen que ver con esta comisión", señaló en rueda de prensa el fiscal.

"Ella no salió a nada. solo me estaba acompañando. Cada vez que pueda viajar con ella, lo haré", respondió.

También pidió comprensión y aseguró que es un buen padre:

"Yo tengo una niña adolescente y quiero que se pongan en el corazón de una persona que más allá de ser Fiscal es padre de familia y en ese sentido decir que siempre que tenga la oportunidad de viajar con mi hija y mi familia lo haré. No existe prohibición ni legal, ni constitucional alguna", respondió, a pesar de que muchas familias están separadas y no tienen las opciones del fiscal, para salir en aviones a San Andrés, a reunirse en hoteles de lujo.