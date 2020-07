La noticia se compartió a través de Twitter. Otro alcalde de Colombia dio positivo para coronavirus.

Se trata de Óscar Escobar, dirigente de Palmira (Valle del Cauca). En su cuenta de Twitter publicó un hilo en el que agradece los mensajes de apoyo por el fallecimiento de su padre y cuenta que la prueba para detectar el COVID-19 en su cuerpo dio positiva.

Buenas noches. En primer lugar quiero agradecerles a todos sus mensajes de apoyo sobre el fallecimiento de mi papá, que fue un gran referente para mí y una de las grandes razones por las cuales hoy soy alcalde de nuestra ciudad. — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) July 3, 2020

"Para mí es muy importante hablar de la transparencia, y honrar la confianza que me han entregado como alcalde. Por eso quiero que sepan que hace pocas horas fui notificado que tengo COVID-19", escribió el mandatario.

Sobre el contagio aseguró que es asintomático y que se encuentra bien. Sin embargo, desde hace dos días está en aislamiento.

La noticia de su contagio se cruza con el golpe anímico por la muerte de su papá. Escobar canceló el velorio para evitar focos dispersión del virus y no asistirá al entierro.

Posibles contagiados

Por otro lado, el alcalde afirmó que está haciendo un listado de las personas con las que tuvo contacto cercano los últimos días para que se hagan la prueba y la Secretaría de Salud pueda realizar el seguimiento.

"Aprovecho para decirles que si alguno de ustedes estuvo reunido conmigo en un espacio cerrado en los últimos catorce días por más de quince minutos, debe hacerse la prueba inmediatamente", añadió Escobar.

Por último, hizo un llamado a los ciudadanos para que tomen las medidas sanitarias necesarias y respeten el aislamiento. Hasta el pasado jueves, en Palmira se habían indentificado 185 personas con coronavirus.

"Nuestra tasa de contagio es baja pero no debemos confiarnos. Estamos alcanzando el pico de contagio, y se los cuento porque así como me está pasando a mí, les puede pasar a ustedes. Y una de las consecuencias es que yo mañana, por ejemplo, no podré ir al entierro de mi papá", dijo el alcalde.

A finales de mayo se supo que el alcalde de González (Cesar) tenía coronavirus. También era asintomático y entró en aislamiento.

