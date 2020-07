La fortuna que deben pagar dos colombianos en Filipinas para volver en un vuelo humanitario

Una pareja de colombianos lleva 4 meses varada en el país. Fortuna que cobran por vuelo humanitario de Filipinas a Colombia.

Estos jóvenes colombianos se fueron hace algún tiempo a trabajar a Chile. Con lo que ahorraron decidieron viajar y conocer.

Así fue como Fulton Perea y Eliana Bernal llegaron a Filipinas el 6 de marzo. Ellos planeaban trabajar en un hotel un par de meses y practicar su inglés.

"Cuando llegamos nos dimos cuenta que la demanda de turismo había bajado muchísimo por el coronavirus, Aunque aquí no estaba cerrado, China ya estaba cerrada y el turismo se basa mucho en lo que pase en ese país", dijeron a El Tiempo.

Pero entraron en cuarentena por el coronavirus y todo cerró. Entonces, ellos y otros colombianos en ese país, empezaron su lucha para regresar a Colombia.

"Desde el 23 de marzo empezamos a tratar de comunicarnos con el consulado y nos dijeron que en esos días hubo un cambio y el cónsul que estaba se fue a Colombia y el nuevo no alcanzó a llegar por el tema de la pandemia", contaron.

Por correo llenaron unos formularios de la Cancillería y dicen que el único contacto que han tenido ha sido informativo. A través de correos les informan sobre los vuelos humanitarios que saldrán de países cercanos. Sin embargo, tampoco les aseguran que puedan tener un cupo en ellos, pues son muchos más los colombianos en otros países.

"Al mes siguiente le volvimos a escribir y nos dijo que tuviéramos paciencia que se estaba tramitando un vuelo humanitario para acá. Pasó otro mes y le volvimos a escribir y nos dijo que buscáramos la manera para irnos a otro país donde hubiera salidas de vuelos humanitarios y poder irnos desde ahí. Me pareció un poco ilógico que nos dijera eso después de dos meses, cuando el dinero ya escaseaba. Y le planteé que podíamos ver la posibilidad de tomar un vuelo a España que no es tan costoso desde acá pero que nos asegurara un cupo en los vuelos humanitarios que estaban saliendo, y nos dijo que no, porque había más de 1.000 personas esperando en España para un vuelo humanitari", agregó la pareja a El Tiempo.

40 millones de pesos por dos tiquetes

Finalmente, supieron que hay un vuelo que sale el 4 de julio desde Australia.

"Entramos en la página verificarlo y está en 5.700 dólares y hoy (miércoles) lo revisamos nuevamente y está en 7.000 dólares", dijeron.

Pero ellos no tienen ese dinero. "Estábamos tratando de conseguir la plata en Colombia con la familia para poder viajar y vimos que había la posibilidad de pagar los US 2.000 o 2.200 cada uno, que serían alrededor de $ 16’000.000 de pesos para poder regresar y teníamos esa cifra en la cabeza. Supimos que personas de Tailandia regresaron hace quince días con tiquetes de $ 1.500 dólares. Nosotros no tenemos 40 millones de pesos. Eso es lo que debemos al banco en este momento en Colombia. No tenemos ese dinero y ahí es donde nace toda la preocupación", contaron.

Este es uno de los videos que han hecho los colombianos en ese país pidiendo ayuda a las autoridades.

Somos un grupo de Colombianos varados en filipinas 🇵🇭 desde ya casi 4 meses, sin ningún tipo de apoyo por parte del… Posted by Fulton Jnr on Wednesday, July 1, 2020

