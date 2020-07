Un particular hecho fue compartido en redes sociales. En video: El curioso insulto de una mujer a sus vecinos en conjunto residencial.

Este video fue grabado en el Conjunto Balcones de Santa Helena, en Valledupar.

Una mujer no tuvo reparos en salir a las terrazas del lugar con un parlante y un micrófono a expresar su inconformismo.

De acuerdo a Blu Radio la presunta agraviada se quedó sin ingresos debido a la pandemia y pensó que iba a recibir el apoyo de sus vecinos.

“Qué pena arruinar las horas del almuerzo, a mí no me gusta arruinar horas especiales, no. Simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras: para mí todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijuep…”, dijo la mujer.

Al parecer sus colindantes no se mostraron muy solidarios con la afectada.

“Les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de todos estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto. Hasta el día no he logrado recibir ni medio vaso de agua de ninguno de ustedes. Espero que algún día lo vayan a necesitar de mí”, agregó.

El video también se hizo viral en redes generando cientos de comentarios sobre esta reacción.

En Balcones de Santa Helena se puede perder el glamour en un instante. Relatos macondianos pic.twitter.com/tsTrNRDItn — Luchovoltio (@luchovoltios) July 1, 2020

En video: El curioso insulto de una mujer a sus vecinos en conjunto residencial

Más noticias de Colombia, aquí.

También le puede interesar: