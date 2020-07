Su representante, Abelardo de la Espriella, dio la noticia. Preparan nueva demanda de Uribe contra serie Matarife por una mentira de su creador.

En un comunicado de la firma de abogados De la Espriella Lawyers manifiestan "las acciones civiles pertinentes en contra de Daniel Mendoza Leal", creador de la serie web.

Nueva demanda de Uribe contra serie Matarife

Al parecer, se comprobó la inexistencia de las empresas a las cuales señala como responsables de la serie.

Según De la Espriella, Mendoza quiere "diluir su responsabilidad" asegurando que la financiación de la serie fue de unas empresas australianas llamadas Latin Australian Alliance for Peace and Human Rights y Box Jellyfish Films. Pero tal parece que no existen.

Nuestra Firma emprenderá, como representante del expresidente @AlvaroUribeVel, las acciones civiles pertinentes en contra de Daniel Mendoza Leal, al comprobarse la inexistencia de las empresas a las cuales señala como responsables de la creación del espacio difamatorio "Matarife" pic.twitter.com/yMq7Vz3Z9L — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) July 1, 2020

