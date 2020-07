Una grave queja fue dada a conocer. Denuncian desorden y violación de protocolos de seguridad en vuelo humanitario.

Este hecho ocurrió este martes en el aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla.

Un usuario envió una queja que fue publicada por el diario El Heraldo.

Al parecer los pasajeros que tienen vuelos humanitarios programados no están cumpliendo con las medidas de bioseguridad estipuladas contra el coronavirus.

Este martes se presentaron irregularidades en un vuelo que partía a San Andrés.

“Tenían un desorden ahí, no hay distanciamiento social, no hay personal de sanidad, no hay pistolas para tomar temperatura, no hay protocolo de bioseguridad”, aseguró la fuente a El Heraldo.

Afirmó que el vuelo llevaba a numerosos pasajeros que hacían fila en una rampa sin distanciamiento.

El Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz respondió que tuvieron un vuelo humanitario con 187 pasajeros con destino a San Andrés.

Aseguraron que los pasajeros fueron citados con cuatro horas de anterioridad por parte de la aerolínea para hacer el registro de pasajeros.

Además habilitaron 2 puertas para la atención del vuelo a partir de las 6:40 a.m. cumpliendo con el plan de vuelo.

Sin embargo, los pasajeros llegaron desde las 4:00 a.m., ocasionando aglomeraciones en el exterior del aeropuerto.

Aseguraron que el aeropuerto dispuso de todos los elementos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud.

Además de puntos para el control de tamizaje para el registro de temperatura de los pasajeros por parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Soledad.

Recordaron la importancia de cumplir con el protocolo de bioseguridad exigido por el Ministerio de Salud contra el virus.

Se vieron largas filas de pasajeros en el aeropuerto Ernesto Cortissoz en medio del cierre por la pandemia. Denuncian incumplimiento de protocolos en vuelo humanitario https://t.co/MxQIXooX9T — Erika Fontalvo (@ErikaFontalvo) July 1, 2020

