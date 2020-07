¡Increíble! Agresión a médico en Barranquilla no fue por un caso de coronavirus

El hecho despertó gran indignación en el país. Agresión a médico en Barranquilla no fue por coronavirus.

Inicialmente se creyó que este era otro caso de violencia contra el personal de salud. Así como se han visto varios casos de agresiones y amenazas por la labor de los médicos, se pensó que este era uno de ellos.

Sin embargo, no fue así.

Agresión a médico en Barranquilla no fue por coronavirus

Según confirmó la familia de los mismos agresores, la agresión se debió a un reclamo por una deuda.

Sí, se trataría de una millonaria deuda de 16 millones de pesos en total.

El caso ocurrió en la entrada de la Clínica CMI International, ubicada en el norte de la ciudad. Ahí, dos hombres llegaron a cobrarle al médico el dinero que les debe y lo atacaron.

Al parecer, la deuda la adquirió el médico por un crédito en una ferretería.

Esto dijo uno de los familiares de los agresores en redes sociales, adjuntando fotos de las facturas:

“La riña no fue por Covid-19 ni por algún paciente de nosotros afectado por Covid-19. La riña fue porque el señor Tomás Molinares le debe un dinero de hace mucho tiempo por unos materiales que él adquirió en la ferretería y hasta el momento nunca ha dado la cara, siempre dice que va a pagar y nunca paga. Los testigos afuera de la clínica se dieron cuenta y son personas también perjudicadas porque todavía no les ha pagado él. No es el primer afectado, él ya tiene antecedentes que nunca paga, pero la agresión no fue por ningún paciente Covid-19, ni ninguna persona que se murió por Covid-19 ni por ningún familiar que está en esa clínica por Covid-19 o haya fallecido”.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Además, siga nuestras noticias en Google News

También le puede interesar: