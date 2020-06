Al taller en cuarentena: lo que debe saber para que no lo cojan sin revisión tecnicomecánica

Mucho cuidado. Tenga en cuenta que a partir del 1 de julio le podrán imponer una multa por no portar la revisión tecnicomecánica.

En manos expertas. Los talleres y centros de servicio en todo el país han vuelto a iniciar con el trabajo con medidas mucho más complejas.

Durante casi tres meses, los talleres y concesionarios de las distintas marcas del país estuvieron cerrados. Aún cuando el Gobierno autorizó la apertura de los servicios de algunos centros mecánicos para mantener la movilidad, en especial de carga, el mantenimiento preventivo y correctivo sólo fue autorizado el pasado 16 de junio por un decreto del Gobierno nacional.

Este decreto dio un plazo de hasta 30 días para que los propietarios de vehículos se pongan al día en su revisión tecnicomecánica. En Bogotá este plazo empieza a vencerse este miércoles. Los propietarios de vehículos matriculados fuera de la ciudad o cuya revisión se haya vencido antes del 24 de marzo, día en que empezó la cuarentena, tendrán inmovilizados sus vehículos a partir del miércoles.

"A partir de este 1 de julio se volverá a exigir la revisión tecnicomecánica a las personas que se les venció durante la cuarentena. Esta fecha límite aplicará para todos los vehículos matriculados fuera de Bogotá; para los matriculados en Bogotá tienen hasta el 16 de julio. Invitamos a los bogotanos a agendar sus citas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) con tiempo", dijo el subsecretario de Gestión de la Movilidad, Leonardo Vásquez.

Citas preparadas

Como muchos vehículos que tienen que pasar por la revisión tecnicomecánica necesitan antes ajustes, PUBLIMETRO conversó con talleres y centros de servicio. Casi todas las marcas de vehículos han cambiado su formato de atención permitiendo recogida y entrega de vehículos en casa, tanto con conductores designados como con camabajas.

El gerente comercial de Peugeot Colombia, Ricardo Ortega, explicó que en los talleres de su marca los servicios se agendan por vía telefónica. "Esto nos permite cumplir con las normas de bioseguridad y da tranquilidad a nuestros clientes y mecánicos", asegura en diálogo con PUBLIMETRO. La experiencia de los talleres de Peugeot es típica en las cadenas y concesionarios autorizados.

"Los vehículos están tres horas antes de que un técnico ingrese a ellos, en las cuales se les hace un proceso de descontaminación. Los mecánicos hacen los trabajos a los que haya lugar con todas las medidas de protección autorizadas. Y luego se dejan otras tres horas en otro proceso de descontaminación antes de entregarlos a los clientes", explica Ortega.

Situaciones similares se están viviendo en servicios como cambios de llantas, de aceite y baterías que normalmente se hacían "al momento". Estos protocolos han requerido cambios importantes en la forma en la que los talleres operan. Por ejemplo, los centros de servicio de Goodyear adelantan una política "cero contacto" para trabajos que involucren llantas.

El protocolo, según la compañía, busca que los clientes entreguen el vehículo en los centros a los mecánicos, quienes realizan la desinfección del vehículo antes de ingresarlo al taller. Luego de terminado el proceso, los funcionarios entregan el vehículo al propietario, quien ha permanecido en un área aparte. El objetivo es que estos trabajos se cancelen mediante tarjeta de crédito o por botones de pago en línea.

¿Congestiones?

Otro cambio importante es que en algunos CDA y talleres se están adelantando los procesos de revisión en horarios 24 horas. Todo busca evitar que cerca de 600.000 vehículos que pueden estar circulando sin revisión tecnicomecánica se aglomeren para hacerlo en 15 días. Aún así, la experiencia ha sido sencilla para quienes han realizado el proceso.

Javier Hernández, propietario de un vehículo al que se le venció la revisión en marzo, narra que el procedimiento, en general, no ha cambiado. "Decidí arriesgarme sin pedir cita en el CDA, preferí ir por la noche aunque esperaba que hubiera muchos taxis. Allí me atendieron sin necesidad de cita, pero me pidieron la cédula para determinar que cumplía el pico y cédula", explica.

Ha habido algunos cambios, pero estos han sido basados en la necesidad de recopilar datos epidemiológicos. "En la entrada me hicieron bajar de carro y me bañaron en alcohol. También le pusieron plástico en el volante, la palanca de cambios. Luego me hicieron dejar el carro para realizar la revisión y me hicieron toma de temperatura, me pidieron los datos y me permitieron seguir a la sala de espera. Fue un procedimiento muy rápido, tomó lo mismo que tomaba antes de la pandemia", añade.

Así, se espera que en los próximos 15 días los talleres tengan un gran flujo de vehículos poniéndose al día con la revisión tecnicomecánica. Cabe recordar que la multa por no portar esta revisión al día es de 438.900 pesos. Además, el vehículo puede ser inmovilizado y llevado a los patios.

La cifra

$438.900

Es la multa que deberá pagar si es hallado sin la revisión tecnicomecánica.

Siga a Publimetro en Google News.

También le puede interesar: