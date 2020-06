"El presidente no puede disponer ni jugar con la vida de los colombianos": Claudia López sobre ocupación de las UCI

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a los planes para evitar una alerta roja por ocupación de las UCI. Estas unidad están otra vez por encima del 70%.

Ante este panorama, la mandataria explicó en Mañanas BLU cuáles son las acciones para enfrentar esta situación.

Según mencionó, lo ideal es que el Gobierno Nacional cumpla con la entrega de ventiladores. "Tenemos un pequeño percance y es que el Gobierno Nacional no nos ha podido cumplir con la entrega de ventiladores UCI con la que se comprometió el presidente desde abril, nos ha entregado a penas 125, eso es como el 10% de lo que la ciudad necesita de aquí a agosto, entonces tenemos ese trancón", exaltó.

"Lo ideal y el plan A es que el Gobierno nos cumpla con la entrega de 200 a 300 ventiladores cada semana, si no tenemos esta certeza, si el ministro (de Salud) nos dice que no nos puede cumplir ese cronograma, tendríamos que considerar otras opciones como hacer una cuarentena general por 14 días", agregó.

Claudia López se refirió a los planes para evitar una alerta roja por ocupación de las UCI

La mandataria aseguró que, de no llevar a cabo estos planes de respaldo, el Gobierno debe responder. "Yo francamente no veo otra (posibilidad), pero si el señor presidente considera que hay otra que nos la informe, en todo caso el señor presidente no puede disponer ni jugar con la vida de los colombianos (…) yo estoy diciendo una cosa muy elemental, hagamos una cuarentena de 14 días mientras el presidente cumple lo que ofreció a Bogotá en abril", puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: