El mandatario hizo referencia a la petición de la alcaldesa de Bogotá. Iván Duque respondió a la petición de Claudia López sobre una cuarentena estricta.

Duque dijo este domingo que mantener encerrada a la población hasta que se logre una vacuna contra el coronavirus no es una opción viable. Por eso pidió a la ciudadanía aprender a convivir con el virus.

"Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades sencillamente decir: vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus y tenemos que ganarle", dijo.

Iván Duque respondió a la petición de Claudia López

La afirmación de Duque se produce después de la alcaldesa de Bogotácle recomendara volver a imponer una cuarentena estricta. Esto, ante el crecimiento acelerado del coronavirus.

Hasta este domingo había en el país 91.769 contagiados y 3.016 muertos.

Duque aseguró que ante la pandemia "no podemos caer en el derrotismo de decir que en algún lugar no hemos sido los suficientemente juiciosos, y entonces la única alternativa tiene que ser encerrarnos; no. Nosotros, como sociedad, tenemos que demostrar que es nuestra disciplina, nuestra cultura ciudadana la que nos saca adelante".

Respuesta de la alcaldesa

En el mismo programa, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió a críticas de López.

La alcaldesa constantemente reclama al Gobierno la entrega de respiradores para UCI. Por eso el ministro dijo que la capital también tiene que invertir en esos equipos.

Según Ruiz, la Alcaldía de Bogotá, "al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante, propio, para adquirir estos equipos".

La alcaldesa López reconoció ayer que el Gobierno le entregó el pasado 20 de junio a Bogotá 130 respiradores prometidos. Pero advirtió que han sido insuficientes por la velocidad de los contagios.

