Otra pata que le nace al gato, o mejor dicho, al cerdo. El 2020 quedará marcado en la historia como el año del coronavirus, pero ojo, que apenas vamos a mitad del mismo y otro virus asoma con un potencial para transformarse en pandemia. Se trata del G4 EA H1N1, gripe que se encontró en China en un matadero de cerdos y su cepa puede infectar a humanos.

La investigación la reveló la BBC en un artículo publicado este lunes. Allí, se detalla que la comunidad científica está preocupada porque esta nueva gripe puede contagiarse de manera rápida en humanos, tal cual la gripe porcina de 2009. Por eso, piden que a pesar de estar distraídos por el coronavirus, no pierdan de vista otros virus que mutan rápidamente.

Encuentran nuevo virus en China con potencial para ser una pandemia

"Si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, no debemos ignorarlo. En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos", aseguró Kin-Chow Chang, uno de los científicos que estudia este nuevo brote.

El artículo detalla el peligro de las gripes en cerdos que son muy fácil de transmitirse a humanos. "Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica", asegura.

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: