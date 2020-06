El excandidato presidencial y exgobernador de Antioquia ya está encendiendo motores para la campaña presidencial. Fajardo dijo que ya es hora que Uribe se retire de la política y el senador le respondió.

Es hora que Uribe se retire

Sergio Fajardo afirmó que ya es hora que Uribe se retire de la política para que el país cambie. Las afirmaciones las dijo en medio de una entrevista al periódico El Tiempo.

"Álvaro Uribe jugó un papel importante en los últimos 20 años de la política nacional, pero es momento de pasar la página. Colombia necesita otro tipo de liderazgo y otro tipo de política", dijo Fajardo sobre el expresidente.

Además, enfatizó en que: "Mientras Uribe siga de protagonista, la historia será la misma, repetida con algunos retoques. Ya estuvo".

Por otro lado, afirmó que el Centro Democrático no seguirá en el poder y que él no tiene nada en común con el partido. De tal manera, que no buscará el apoyo de esa colectividad para llegar a ser presidente.

"No tengo nada en común con ese proyecto político. En todas las campañas políticas en que he participado hemos enfrentado a sus candidatos. Distinto es que no me la pase insultándolos porque lo considero dañino para la democracia", afirmó Fajardo.

Sobre la fama que en tiene al ser denominado "tibio" dijo: “No voy a perder tiempo en peloteras e insultos y ofensas para mostrarme como un valiente”.

La respuesta de Uribe

Ante la afirmación de Fajardo, Uribe utilizó su cuenta personal de Twitter para responderle.

Escribió: "Dr Sergio Fajardo candidato de Santos, ungido como su sucesor".

Dr Sergio Fajardo candidato de Santos, ungido como su sucesor. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 28, 2020

