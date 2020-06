La denuncia la hizo un ciudadano al portal Pulzo, pero hay que estar atento a cualquier tipo de estafa. ¡Cuidado con estafas en épocas de prima! Nadie le va a devolver el IVA

La persona contó al citado medio que justo después de que le llegó la confirmación del pago de su sueldo, con prima incluída, la supuesta funcionaria de un banco lo llamó disque para devolverle el IVA.

“Entró una llamada de una mujer que se identificó como Stephany Rodríguez, supuesta funcionaria del banco Davivienda. Dijo que me estaban buscando para hacerme una ‘devolución del IVA’ y que para tal fin necesitaba validar mis datos y enviarme un enlace a mi WhatsApp para que yo me inscribiera y así acceder al supuesto beneficio”, contó el hombre.

Dicha mujer le hizo confirmar dos números de teléfono, uno antiguo y uno actual, de los que tenía conocimiento.

“Cuando le confirmé a cuál me podía enviar mensajes por WhatsApp, a mi celular llegó un texto desde un número desconocido con un enlace en el que supuestamente me debía anotar para que me devolvieran el IVA de los últimos meses. Eran unos 150.000 pesos, según esa mujer", agregó el ciudadano.

Sin embargo, en ese momento le preguntó a la mujer sobre cómo se podía asegurar de que eso no se tratara de una estafa, y entonces el tono de voz de la mujer cambió notablemente.

"Me repitió su nombre, me dijo que podía llamar al 3300000, extensión 15324, y validar la información", cuenta el hombre.

La víctima anotó los datos en el chat de Whatsapp mediante el cual le habían enviado el link de acceso. Apenas le dijo a la mujer que iba a corroborar la información, la línea de la que le habían escrito lo bloqueó, quitaron la imagen de Davivienda que aparecía y borraron el enlace que le habían enviado.

Tras esto el ciudadano llamó al Teléfono Rojo de Davivienda. Funcionarios del banco corroboraron que no existía una devolución del IVA, que la extensión que le habían dado no existía y que las líneas de las que lo habían contactado no pertenecían al banco. Así mismo, no había nunguna trabajadora en la entidad con ese nombre.

El número desde donde le llegó el mensaje, que tenía una imágen de una sucursal del banco es el 313 8255056. El número del que lo llamaron es el 313 8261565; así que si a usted lo contactan desde esas líneas, tenga mucho cuidado.

Tras lo sucedido, llevado por el miedo, el hombre fue a un cajero y retiró todo su dinero. Por suerte los estafadores no alcanzaron a hacer de las suyas.

