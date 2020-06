Esta fue la condena que recibió el hombre que asesinó a su pareja, cuñada y suegra

Este triple crimen indignó a los cartageneros. Esta fue la condena que recibió el hombre que asesinó a su esposa, cuñada y suegra.

El juzgado primero del circuito de Cartagena condenó a 45 años de prisión, sin ningún tipo de beneficio de excarcelación a Oswaldo Castro Moreno.

Pagará esta sentencia por asesinar a su pareja, su cuñada y suegra.

El crimen ocurrió el pasado 25 de marzo en el barrio El Carmelo, suroccidente de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Loli luz Madero Guerrero, Ellyn Madero Guerrero y Edenis Guerrero.

A Castro Moreno se le imputaron cargos por feminicidio, homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Mariano Madero, hermano de las víctimas, afirmó a Blu Radio, que aunque esperaban la máxima pena, el condenado comenzará a pagar por sus crímenes.

“Ya se empezó a hacer justicia, la divina, la que no falla y la que perdona, la que actúa contundente cuando actuamos mal. Un poco satisfechos, pues, aunque esto no nos va a devolver a mis hermanas y a su señora madre, esto es un principio. Vamos a seguir atentos porque no vamos a permitir que este hombre salga de la cárcel sin cumplir toda su pena”, dijo a Blu Radio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Castro Moreno estaba dedicado al oficio de mecánico a sus 26 años de edad.

Su pareja se negó a regresar con él debido a las múltiples golpizas que le propinaba.

“Esta era la tercera ocasión que ella se iba de la casa de él para la vivienda de su mamá, ya que este tipo, recurrentemente, la maltrataba. Hasta dio a luz después de una golpiza que este hombre le dio”, contó el hermano de las víctimas.

De acuerdo a las autoridades las tres mujeres intentaron huir de los disparos que les propinó Castro Moreno, pero fueron abatidas.

La madre en la casa y las dos hermanas en la calle tras los impactos del arma de fuego.

Si desea denunciar algún caso de violencia contra la mujer puede llamar a la Línea Púrpura a través del número gratuito 018000 112 137 o escribir al WhatsApp 300 755 1846.



