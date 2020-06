La congresista ha sido centro de comentarios por sus declaraciones. Maria Fernanda Cabal dice que caso de niña violada por soldados puede ser falso positivo.

Este miércoles se dio a conocer que un grupo de soldados colombianos fue acusado de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda, por lo cual las autoridades iniciaron una investigación, informaron fuentes castrenses.



Así lo reveló Martha Peralta del movimiento MAIS en la W Radio. Según el alcalde de Pueblo Rico, en Risaralda, son nueve los militares que están siendo investigados por tener que ver con esta violación.

El caso ha causado el repudio nacional y ciudadanos piden se haga justicia ante este caso de abuso sexual a una menor.

Pero para la congresista del Centro Democrático, Maria Fernanda Cabal, este podría tratarse de un caso de falso positivo, así se lo advirtió a Mindefensa por medio de su cuenta de Twitter.

"Mucho cuidado con esto @mindefensa que no sea un falso positivo como ha sucedido antes", expresó Cabal en su trino.

Las declaraciones de la congresista causaron fuertes comentarios por parte de los usuarios de la red social.

