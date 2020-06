Por violar las normas de seguridad Daniel Palacios ha desatado una polémica en redes. En fotos: Críticas al viceministro del Interior por no usar tapabocas en sus viajes.

Después de anunciar este miércoles que estaba contagiado con coronavirus, señaló que tras un viaje a Barranquilla, el pasado 17 de junio, se habría dado el contagio.

Usuarios y periodistas en redes revisaron las fotos de la visita a la capital del Atlántico y el alto funcionario aparece en varias imágenes sin tapabocas.

Violó en varias ocasiones los protocolos de seguridad, dejando el tapabocas en el cuello y su boca y nariz al descubierto.

Participó en una reunión cerrada con varios dirigentes en esta ciudad.

También publicó fotos en un avión dónde compartió con funcionarios sin el uso del tapabocas.

En redes ha sido señalado por no acatar las medidas expresas del Gobierno Nacional y cómo integrante de este gabinete debería dar ejemplo.

No solamente el viceministro estuvo en Barranquilla sino que también estuvo en Cartagena el pasado 12 de junio.

En Bogotá la sede del Ministerio del Interior fue cerrada para evitar más contagios.

A juzgar por el relajado comportamiento del viceministro Daniel Palacios, quien en Barranquilla por momentos no usaba el tapabocas, presumo que pudo haberse contagiado en cualquier parte del país.

No nos estigmatice como ciudad.

Si no viene a aportar, tampoco nos haga daño. pic.twitter.com/qL7bazRDlT

— Jean-Pierre Serna (@jpserna) June 25, 2020