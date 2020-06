Con esta impactante imagen reiteran la invitación de quedarse en casa. (FOTO) Así quedan las manos de los médicos tras 10 horas usando los guantes protectores para coronavirus.

Desde el inicio de la pandemia, el personal médico a nivel mundial ha realizado diferentes acciones, con el fin de concientizar a los ciudadanos de la importancia de quedarse en casa.

Con diferentes modos han hecho ver a las personas la importancia de quedarse en casa. Esto como método de ayuda a la erradicación del virus.

Recientemente en Twitter se ha viralizado una imagen, que busca que aquellos que siguen pensando que el coronavirus es mentira, que el sí virus existe.

En la imagen se puede ver cómo queda la mano de un médico, luego de hacer uso por 10 horas de guantes de seguridad para atender a pacientes con coronavirus.

"Así es la mano de un médico tras quitarse el traje protector y los guantes después de 10 horas de servicio. Saludo a los héroes de la primera línea", es el mensaje con el que acompañan la foto.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020