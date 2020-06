Gobierno de Duque reporta gastos en salud que no se han hecho

Una investigación de la Universidad Javeriana, deja muy mal parado al Gobierno del presidente Iván Duque. Anuncios del Gobierno no se corresponden con los gastos.

A pesar de que Iván Duque aseguró que gastarían 7 billones de pesos en la emergencia sanitaria en salud, solo se han gastado 0.96 billones.

Una cosa son los anuncios y otra cosa lo que realmente está gastando el Gobierno en la emergencia sanitaria en el país.

Así lo evidenció un estudio de la Universidad Javeriana que mostró que hay más de 21 billones de pesos en el Fondo para la mitigación de emergencias, del que el Gobierno no ha dicho nada. Anuncios del Gobierno no se corresponden con los gastos.

"El ministro (Alberto Carrasquilla) anunció que se destinarían 7.1 billones para la atención en salud pero lo que nosotros podemos verificar en resoluciones oficiales de transferencias al Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Salud solo vemos 0.96 billones", explicó el director del observatorio, Luis Carlos Reyes.

Según el observatorio, solo 4.1 billones se han reportado al país, y no de manera perfecta, sino "aceptable", la investigación arroja que los recursos no están llegando y el Gobierno no es claro con lo que pretende gastar. Anuncios del Gobierno no se corresponden con los gastos.

"Se concluye que,en realidad, es difícil conocer la magnitud concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención,que no hay cuentas claras con respecto a cómo se han utilizado, y, sobre todo,que hay una ausencia total de un plan concreto de gasto, peso por peso, de estos billonarios recursos", asegura la investigación.