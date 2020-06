Triste relato de heladero que quiere morir por culpa del coronavirus. El señor que trabaja vendiendo helados en el parque Lourdes contó su duro momento.

Jaime Ortiz, que se desempeña como vendedor de helados en un carro, le contó a la revista Semana la difícil situación que está viviendo por cuenta de la cuarentena. Ortiz dijo que ahora no está ganando nada. Además, mientras recordaba lo que le ocurrió desde la llegada del coronavirus a Colombia no puedo evitar el llanto.

Y es que sus ahorros se acabaron luego de dos meses y medio de estar sin trabajar, además los dueños de la casa donde vivía le pidieron la entrega del inmueble por no tener para la renta.

Ahora vive en la calle y le contó a la revista que en ocasiones la Policía no lo deja dormir en algunos lugares de la ciudad. Además, ha tenido que pasar días sin comer.

Heladero que quiere morir por culpa del coronavirus

Lo más impactante de su relato fue cuando manifestó que “si hubiera una inyección para morirme me la colocaría hoy mismo, pero no puedo”. “Yo lo único que quiero es que mi Dios me llevara y ya” agregó.

Apesar de que el Gobierno ha anunciado ayudas para personas en vulnerabilidad hay muchos colombianos como Jaime Ortiz que no tienen los recursos para vivir en esta época de pandamia y que necesitan volver a trabajar.

