Revelan fechas para la revisión técnico mecánica en Bogotá. Por la pandemia Distrito cambió la fecha.

Las nuevas fechas aplican para vehículos que se les venció el certificado antes o durante la cuarentena.

En este sentido, la Administración Distrital estableció un plazo de un mes (entre el 16 de junio y el 16 de julio) para renovar este trámite siempre y cuando se les haya vencido este documento durante la cuarentena y los vehículos estén matriculados en Bogotá, lo que, además, los exime de una sanción por parte de la Policía de Tránsito.

No obstante, la medida no cobija a quiénes se les haya vencido antes del 20 de marzo (no están cubiertos por el plazo adicional) o quienes estén matriculados fuera de Bogotá para los cuales se vence el plazo el 30 de Junio.

Estas empresas y establecimientos antes de dar inicio a sus actividades deberán inscribirse en la plataforma www.bogota.gov.co/reactivacion-economica, registrar sus Planes de Movilidad Segura y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.

De igual manera, los conductores deberán tener cita previa y los CDA atenderán únicamente a partir de las 12 pm.

Medidas que deben tomar los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) con sus empleados:

Brigada de desinfección diaria en la entrada del centro de diagnóstico automotor.

Dotación de implementos de bioseguridad (trajes – tapabocas – guantes –caretas) que cumplan con las especificaciones expedida por el Ministerio de Salud.

Realizar tomas de temperatura al ingreso del Centro de diagnóstico automotor y posteriormente cada 4 horas a sus empleados.

Se implementará cronograma de lavado de manos cada 3 horas por cada empleado.

Se dejará la distancia entre trabajadores de dos (2) metros. Esto con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Salud.

Este tipo de empresas deben promover entre sus empleados, el uso de medios de transporte alternativos que no sean de uso masivo para evitar la propagación del coronavirus. También es necesario el desplazamiento de sus empleados en horas valle para que no se vean expuestos a aglomeraciones en los medios de transporte masivos.

