El coronavirus ha acabado con los sueños de muchos. Pandemia lleva a cierre de emblemático restaurante en Bogotá.

El reconocido chef, Harry Sasson tuvo que cerrar su restaurante Balzac ubicado en la zona T de Bogotá. Los altos costos del arriendo del local, que cerró sus puertas desde hace casi 3 meses, obligaron a que su dueño se despiediera de este.

Harry escribió una columna, para el diario El Espectador, donde advirtió que el cierre de más restaurantes seguirá pasando en los próximas días. En el escrito el chef dice que "esta misma decisión, así de dolorosa e inevitable, la están tomando muchos colegas, que se están viendo obligados a apagar los fogones y poner el candado por última vez. Es la catástrofe detrás de la pandemia: en los próximos meses veremos cerrar restaurantes sin piedad".

Así como Harry muchos dueños de reconocidos restaurantes han dejado claro que los domicilios no son una entrada suficiente. Recordemos que en días pasados Jorge Raush, reconocido chef, también hizo la advertencia.

"Uno no paga arriendos de $ 40 millones a punta de domicilios", manifestó Raush, haciendo referencia a las pérdidas que deja su negocio.

En una entrevista al diario La República dijo: "El Gobierno se salió por la tangente porque dice que podemos vender domicilio y que la gente puede recoger la comida. Pero ese no es el negocio que tenemos. Los domicilios son una excusa del Gobierno, pero no son la solución. Uno no paga arriendos de $40 millones a punta de delivery".

