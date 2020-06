VIDEO | ¡La respuesta que esperaban! Iván Duque aclaró si en realidad sirvió el Día sin IVA

En su habitual espacio, el presidente Iván Duque respondió algunas dudas de los colombianos sobre las acciones del Gobierno Nacional frente a la pandemia del coronavirus. Allí, la mayoría de cuestionamientos giraron en torno al Día sin IVA.

La manera como se desarrolló generó una gran polémica. Razón por la que la ciudadana Nora de Galindo, no dudó un segundo en preguntar si en realidad el Día sin IVA sirvió. Así respondió Iván Duque, explicando primero cómo surgió.

"El Día sin IVA se creó con la ley del crecimiento, aprobada en diciembre del año pasado. Fue creado para darle reactivación y crecimiento a la economía. Asimismo, permitirle a micro, pequeños, medianos y grandes negocios ofertar productos a mejor precio a la ciudadanía, hacer liquidación de inventarios y que los ciudadanos pudieran acceder a productos a mejor precio. La idea que siempre desarrollamos es que se hiciera tres días al año"

Posteriormente, aclaró por qué, a pesar de la pandemia, tomó la decisión de llevarlo acabo. De hecho, recalcó que se había reunido con los alcaldes de las respectivas ciudades con el objetivo de que no se presentaran problemas.

"Cuando la pandemia llegó al país golpeó la economía, el empleo y los indicadores bajaron. Por eso, era necesario organizar una reactivación ordenada, responsable, gradual y con foco en las regiones. Desde el 1 de junio dijimos que empezaríamos un proceso gradual con los alcaldes del país para establecer protocolos que permitiera abrir los negocios al por menor"

Por último, respondió y dejó claro que sí funcionó. En su discurso, entregó estadísticas que confirmaron que el Día sin IVA, a pesar de las aglomeraciones, cumplió con lo esperado.

"¿Sirvió o no sirvió? Le digo que hay una cifra muy importante. Más de 75.000 comercios en el país estuvieron abiertos. Se presentaron aglomeraciones solo en 84. Por supuesto, vimos casos que todos rechazamos y no nos hacen sentir bien cuando no se tomaron las precauciones necesarias. Pero, tenemos que aprender como sociedad y, en lugar de echarnos culpas, reconocer lo que se hizo bien. Desde el punto de vista de comercio tuvimos resultados muy importantes. Desde el punto de vista económico, también. Y desde la reactivación también hubo buenos resultados. El balance es positivo. Eso sí, hubo unos casos que se deben señalar y aprender de las lecciones"

