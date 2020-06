VIDEO | Iván Duque reveló hasta cuándo irá ahora la pandemia en Colombia y qué medidas se tomarán

La pregunta del millón, sin lugar a dudas, gira en torno a por cuánto tiempo estará el coronavirus entre nosotros. Por eso, con el objetivo de aclarar la situación, el presidente Iván Duque se pronunció sobre el tema.

En medio de su programa diario, que se emite por televisión y redes sociales, y mientras hablaba de lo vivido en el primer Día sin IVA, Duque se atrevió a decir una posible fecha. Asimismo, expresó cuáles deben ser las medidas a tomar. Y es que, en gran medida, dependerá de la ciudadanía.

"No podemos esperar que entremos a un almacén en manada. Esto depende de nosotros. Tenemos que tener claro que la pandemia estará por un periodo mucho más largo del que todos esperamos. Mientras no haya una vacuna, seguiremos recuperando vida productiva con nuestra responsabilidad individual y con cultura ciudadana. Tenemos que prepararnos para saber que la pandemia va estar incluso en navidad, que es la pregunta que muchos me han hecho. Todo lo que corresponda a nuestras actividades va a requerir de la disciplina. Hay que desarrollar una urbanidad. Todo eso hará que salvemos vida y nos recuperemos como país"

