15 personas ingresaron a la casa para agredirlos y sacar sus pertenencias. (VIDEO) A golpes familia fue desalojada de su vivienda.

Una familia de tres integrantes, denuncia el maltrato del que fueron víctima por parte de la dueña de la casa en que habita. El hecho se registró en el barrio Muelle de la localidad de Engativá.

Según denuncia Miguel Ángel Rueda en la FM, el sábado 13 de junio un grupo de 15 personas que fue enviada por la dueña de la casa en que vive arrendado, ingresó a la vivienda en que habita junto a su esposa y bebé de dos años, para agredirlos y obligarlos a desalojar.

"Llegaron más de 15 personas, se me entraron al apartamento, nosotros estábamos durmiendo, me abrieron la puerta, se me metieron a la pieza, intenté sacarlos para que no maltrataran a mi esposa, pero entre varios me daban puños, patadas por lado y lado", comentó el hombre para la FM.

El joven comentó que se quedó sin trabajo el pasado 13 de marzo por culpa de la pandemia. Desde entonces le adeudan a la dueña del inmueble 1'300.000 en arriendo y servicios.

"Le dije que ya apenas pudiera trabajar me ponía al día, pero me dijo que no quería plata", relató el agredido.

En hechos que aún no son claros, Rueda fue esposado por un agente de Policía y sacado de su casa mientras las personas sacaban todas sus pertenencias a la calle.

(VIDEO) A golpes familia fue desalojada de su vivienda.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: