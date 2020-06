TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE EXPO3DU

Por favor lea estos términos y condiciones detenidamente antes de participar. Al hacerlo estará aceptándolos en su totalidad. Si no cumple con los requisitos aquí descritos o no acepta los siguientes términos y condiciones, no podrá participar en la actividad, ni hacerse acreedor del premio.

Publimetro Colombia S.A.S., en adelante Publimetro, adelantará la actividad denominada “¡Visitando EXPO3DU puedo llevarme un espectacular regalo!”, la cual se desarrollará conforme a las condiciones descritas y contenidas en este documento.

Esta actividad se desarrollará en formato digital y será publicada el día 18 de junio de 2020 a las 8:00 a.m. y tendrá vigencia hasta el 19 de junio de 2020 a las 11:59 p.m.

Descripción de la actividad:

1.1 Publimetro lo invita a que participe de esta actividad en la cual se premiará a tres (3) personas que cumplan con todos los requisitos para alcanzar dicho premio de manera creativa.

1.2. La persona que quiera participar en la actividad deberá registrarse en EXPO3DU, leer y aceptar los términos y condiciones, ingresar a la plataforma conocida como Expocrecer.com, entrar a la Feria, visitar los distintos stands, conocer los programas y buscar a los Avatares de Alejandro Pino, Juan Pablo Laguna y Daniel Trespalacios para decirles la respuesta a las siguientes preguntas, ya que cada uno entregará uno de los premios, uno el día jueves 18 de junio y dos el día viernes 19 de junio.

– Pregunta Alejandro Pino -> ¿Quiénes son los organizadores de la Feria EXPO3DU y cuántas universidades e instituciones participaron?

– Pregunta Juan Pablo Laguna -> ¿Cuántas y qué universidades ofrecen programas de posgrados?

– Pregunta Daniel Trespalacios -> ¿Cómo se llama la empresa participante en EXPO3DU que ayuda a los estudiantes a encontrar sus cualidades y talentos para elegir la mejor carrera?

Para que la respuesta sea correcta al momento de encontrar a cada uno de los tres avatares de los influenciadores, deberán demostrar que visitaron e interactuaron (Llamar o chatear) con al menos cinco (5) stands, tomándole una foto a su avatar en cada uno de los stands y enviándola al correo ([email protected]) que le responderá el influenciador.

El asunto del correo deberá ser: (Nombre del influenciador + Nombre del participante)

Ejemplo:

Alejandro Pino + Juan Pérez

Allí deberá adjuntar:

Nombre completo

Número de cédula

Teléfono celular

Adjuntar las cinco fotografías

Responder correctamente la pregunta que el influenciador le haga.

1.5. El/La ganador/a de la actividad será seleccionado/a por ser el primero que llegue al correo electrónico dicho por cada influenciador, posterior verificación del equipo de Publimetro. Si dos o más correos llegan al mismo tiempo con las mismas respuestas, el ganador lo definirá el influenciador a la respuesta más creativa y completa.

1.6. El total de ganadores serán tres (3) personas (Uno por cada influenciador).

2. Requisitos para participar en la actividad:

2.1. Ser persona natural

2.2. Ser mayor de 18 años

2.3. Tener Cédula de Ciudadanía

2.4. Ser colombiano

2.5. Vivir en el territorio nacional.

Todo menor de edad se deberá abstener de participar de la actividad y registrar sus datos a través de los canales habilitados. Todo menor de edad será excluido de la actividad.

3. Duración de la actividad en formato físico y digital:

3.1. Fecha de inicio: 18 de junio de 2020 a las 09:00 a.m.

3.2. Fecha de finalización: 19 de junio de 2020, a las 11:59 p.m.

4. Identificación del premio:

Los premios que se van a entregar son:

Un (1) reloj Huawei GT B19 46mm.

Una (1) Tablet Huawei t3-7 1+8GB WIFI 7”.

Un (1) equipo Mini Panasonic AKX110 300W

5. Procedimiento de contacto y entrega del premio:

5.1. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de finalización de la actividad, Publimetro publicarán la fecha en la que se realizará el evento digital (Facebook Live en la Fan Page de Publimetro) en el que se anunciará a los tres (3) ganadores. En este evento digital, Publimetro informará al público los tres (3) ganadores.

5.2. Publimetro contactará a cada uno de los ganadores a través de un mensaje interno o una llamada a su celular con el fin de coordinar y realizar la entrega del premio.

5.3. Se entregará el premio exclusivamente a cada ganador, previa verificación de los requisitos establecidos en estos términos y condiciones.

5.4. En caso de que un ganador: 1) no acepte el premio; 2) no pueda ser notificado; o 3) no se presente a reclamar su premio dentro de los 30 días siguientes a la notificación correspondiente (que se comenzarán a contar desde la fecha del evento digital de anuncio de ganadores), se procederá a asignar dicho premio a dicho participante que hubiese obtenido la posición próxima a ser ganador (en orden al tiempo que fueron seleccionados), lo anterior se repetirá hasta agotar la entrega de todos los premios disponibles.

6. Condiciones y restricciones de la actividad:

6.1. La participación en esta actividad implica el conocimiento y aceptación de estos términos y condiciones.

6.2. Para participar en la actividad, los participantes no deben cancelar ningún valor.

6.3. Los participantes solo podrán participar en una de las mecánicas definidas para dicha actividad. En consecuencia, si un participante participa en más de una actividad, no será válido y en caso de ser favorecido, solo podrá ganar una sola vez.

6.4. El premio no es transferible, canjeable ni reembolsable por otros productos sin excepciones.

6.5. El participante seleccionado como ganador se compromete a:

6.5.1. Suministrar los datos de identificación personal, dirección, correo electrónico, teléfono, entre otros.

6.5.2. Firmar el acta o documento de entrega y/o recepción del premio.

6.5.3. Ejecutar todas las acciones que resulten necesarias para el envío y recepción del premio, o manifestar por cualquier medio su rechazo al mismo.

6.6. Los participantes aceptan que su retrato e imagen pueda ser usada ya sea de forma aislada o con el retrato o imagen de otras personas, en diferentes tamaños, así como con la adición de marcas, logotipos, dibujos, fotografías o imágenes o bien que estos sean retocados, editados o mejorados mediante cualquier procedimiento conocido o por conocerse.

6.8. Los participantes aceptan y autorizan que sus datos personales aparezcan en los programas, publicaciones y demás medios publicitarios y en general en todo material de divulgación con fines promocionales que los organizadores y su aliado comercial deseen hacer durante el evento o una vez finalizado el mismo, sin que ello implique la obligación de remunerarlos o compensarlos.

6.9. Publimetro no se hace responsable por ninguna falla o inconsistencia atribuible al sistema, página web, correo electrónico o redes sociales.

6.10. En caso de haber motivos fundados en: fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como, situaciones que afecten la actividad; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude en perjuicio del organizador o los participantes de la misma, Publimetro podrá modificar en todo o en parte esta actividad, así como, suspender temporal o permanentemente la actividad sin asumir ninguna responsabilidad al respecto.

6.11. En caso que el participante seleccionado como ganador no acepte el premio o los términos y condiciones de la actividad, Publimetro asume que renuncia explícitamente al premio, extinguiéndose así su condición de ganador, por lo cual, no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna.

7. Serán excluidos de la participación de la actividad:

7.1. Los participantes que no reúnan los requisitos para participar en la presente actividad.

7.2. Los empleados, contratistas y/o colaboradores que le presten servicios a Publimetro, así como los familiares directos de todos estos hasta segundo grado de consanguinidad o parentesco político, quedan inhabilitadas para participar en esta actividad.

7.3. Publimetro se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier participante que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la actividad, o que no cumpla con estos términos y condiciones, o actúe de una forma que atente contra el honor, la dignidad, la intimidad, la imagen, la integridad física y moral de los demás participantes o Publimetro.

8. Exclusión y limitación de responsabilidad:

8.1. Publimetro será responsable, única y exclusivamente por la entrega del premio en las condiciones y fechas especificadas en la presente actividad. Está excluido del premio cualquier gasto o costo adicional no especificado que efectúe el participante o ganador.

8.2. Publimetro no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones del participante, cuando tal incumplimiento total o parcial se produzca por causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, calificadas de conformidad con la Ley.

8.3. Cualquier intento por perjudicar el funcionamiento legítimo de esta actividad podrá constituir una violación de las leyes civiles, penales, entre otras. En caso de presentarse lo anterior, Publimetro se reserva el derecho de iniciar cualquier acción legal contra dicha persona dentro de los límites de la ley.

8.4. Los participantes desisten del derecho a reclamar judicial o extrajudicialmente, en cualquier momento y ante cualquier jurisdicción, por el uso legal que se haga de los contenidos, imágenes, fotografías, mensajes o información suministrada.

9. Autorización para el tratamiento de datos personales:

9.1. La persona que participe en la presente actividad, en calidad de titular de la información, de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autoriza la recolección, almacenamiento, utilización, circulación y cualquier otra acción respecto de los datos personales suministrados, para llevar a cabo cualquier estudio y/o ejercicio de mercadeo, promoción y publicidad, así como, para todos aquellos aspectos inherentes a la presente actividad, además, autoriza la transferencia y transmisión de sus datos personales a terceros países.

9.2. Los datos personales que el participante proporcione para efectos de cualquier asunto relacionado con la presente actividad, serán tratados de conformidad con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales, la cual se encuentra publicada en la página web: https://www.publimetro.co/co/page/termino-condiciones.shtml. Allí, podrá encontrar la descripción de sus derechos, condiciones de seguridad, privacidad, canales de comunicación, así como, las finalidades de carácter general por las cual se recolectan los datos personales.

9.3. El participante acepta que no hay lugar a ningún tipo de remuneración por la presente autorización, por lo que otorga expresamente la más amplia autorización que en derecho proceda, así mismo, libera a los empleados, ejecutivos, accionistas y representantes de Publimetro, de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar con relación al ejercicio de las acciones y derechos aquí descritos.