En Metro y EnCicla también tendrán horario extendido para este viernes 19 de junio de 2020. Medellín tendrá el comercio en horario extendido el primer día sin IVA.

Primer día sin IVA

La Alcaldía de Medellín anunció que para este viernes con motivo del primer día sin IVA habrán medidas especiales. Eso quiere decir, que se garantizará que todos los ciudadanos puedan acceder al beneficio.

El comercio tendrá horario extendido para permitir que los ciudadanos tengan más tiempo para realizar sus compras. Además, el Metro prestará servicio hasta las 12 de la media noche y EnCicla operará hasta las 11:30 p.m.

“Vamos a estar haciendo muchos controles para que la gente use tapabocas y los comercios tienen que garantizar que el aforo no supere lo permitido. Yo les pido mucha prudencia. Si bien vamos a tener precios más bajos, recuerden también que el coronavirus no se ha ido y es una amenaza latente”, dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de Fenalco Antioquia, dijo que tienen muchas expectativas sobre este nuevo día.

"Vamos a tener una jornada sin pico y cédula, lo que significa que cualquier ciudadano, guardando los protocolos de bioseguridad, va poder acudir a comprar esos productos que van a estar exentos de este impuesto", dijo Pineda.

También, destacó que estos productos son de vestuario, accesorios de vestuario y electrodomésticos. Asimismo, reveló que en una encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes, el 54% de los ciudadanos aprovechará ese día para comprar.

Los horarios

"Ese día la ciudad tendrá una jornada de 24 horas en algunos comercios y comercio electrónico", dijo el director ejecutivo.

Por su parte, Patricia Melo Estrada, gerente de Arkadia, dijo que el centro comercial está preparado para la primera jornada. Destacó que tendrá un horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Además, que la aplicación del descuento del IVA será con pagos con tarjetas débito, crédito y pagos digitales.

"Algunas de las medidas del protocolo de bioseguridad del centro comercial son: toma de temperatura, desinfección constante de los espacios, automatización de dispensadores de tiquetes de parqueaderos para evitar que los visitantes tengan contacto con estos equipos. También contamos con sistemas automáticos en los lavamanos de los baños (agua y secador), y hemos instalado más de 70 dispensadores de gel antibacterial. Además, contamos con máquinas dispensadoras de tapabocas”, afirmó Melo.

