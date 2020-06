Las plenarias del Senado siguen siendo tensas. Los enfrentamientos entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro han llegado a nuevos niveles. Uribe dice que Petro pidió ayuda a Carlos Castaño

En la más reciente plenaria virtual, el expresidente Álvaro Uribe dijo que Petro (sí, el senador que ha denunciado al paramilitarismo), se reunió con Carlos Castaño.

Según Uribe, Carlos Castaño, quien fuera el temido jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, se reunió con Petro para prestarle seguridad.

Uribe aseguró que Petro pidió reuniones para que le dieran seguridad y para hablar mal de otros representantes de izquierda.

Ante estas duras acusaciones, que salen a la luz después de 20 años, el senador de Colombia Humana, se rio y aseguró que Uribe se siente acorralado.

Pero eso no fue todo: según Uribe, Petro se reunió en 2001 con alias 'Don Berna' y siendo más duro, aseguró que Petro recibió un millón de dólares de los hermanos Rodríguez Orejuela. Uribe dice que Petro pidió ayuda a Carlos Castaño

Como si esto no fuera poco, Uribe aseguró que Petro también ayudó a 'Mancuso' a obtener un asilo político en Venezuela.

“El senador Petro debe explicar si recibió plata de Miguel Rodríguez. Un allegado de Rodríguez dijo que le dieron a Petro un millón de dólares”, preguntó Uribe en plenaria.

Pero el momento culmen de la discusión llegó cuando Petro respondió a Uribe y le dijo que está desesperado:

“El señor Uribe está desesperado ya que se está cogiendo de cualquier versión que se le atraviese… Oiga Álvaro, usted está juntando a los Rodríguez Orejuela con Chávez”, aseguró Petro, que dice y evidencia que las cifras no se corresponden.

“Cuando la toma del Palacio de Justicia, yo era concejal de Zipaquirá y estaba preso en la cárcel Modelo. Usted está desesperado o qué le pasa con ese tipo de versiones (…) No Uribe, yo no soy como usted, me podrán matar, no sé qué me pase en este país, no sé si me van a matar en el camino, senador Uribe, no soy como usted (…) Para quienes hablan de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo Escobar tuvo relación con el padre de Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de José Obdulio, no mío. Qué pena, pero los politicos del Cartel de Escobar están en el poder", apuntó Petro.

Uribe le dijo que era un cobarde y un difamador: Uribe dice que Petro pidió ayuda a Carlos Castaño

“Ojalá este cobarde, difamador, enredador de la ciudadanía, tuviera un poquito del coraje de mi padre, asesinado ayer hizo 37 años al dispararle a Farc para cumplir su palabra de no dejar secuestrar a su familia ni a su persona. Lo seguiremos enfrentando”, puntualizó Uribe.