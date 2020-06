Unisalle te da una beca del 30% para que tus metas se puedan lograr

Se viene el segundo semestre del año académico y muchos estudiantes piensan qué hacer, si estudiar o no. Sin embargo, “el show debe continuar”, como dice un adagio popular colombiano.

Las universidades colombianas se esforzaron por brindarle a sus estudiantes la mejor educación de forma virtual durante el primer semestre debido a las dificultades sanitarias y ahora el objetivo es ofrecer estrategias que abracen a sus aprendices para continuar el camino universitario.

La Universidad de La Salle es una de las instituciones que ha decidido cobijar a los jóvenes. ¿Cómo? Entre las medidas tomadas por la organización se encuentran la beca del 30 % sobre el valor de la matrícula para para todos los estudiantes nuevos y antiguos de pregrado y posgrado en el segundo semestre de 2020. Se aplica a todos sin excepción alguna.

Asimismo, el trabajo de la organización ha sido fundamental en temas de presupuesto reduciendo en un 38 % el funcionamiento para apoyar la calidad de la enseñanza y para asegurar la nómina de docentes, personal administrativo y todos los trabajadores del entorno académico.

El nivel de La Salle es un ejemplo en Colombia y esto se demuestra con la renovación por ocho años de Acreditación Institucional de Alta Calidad que le fue renovada en 2019, una prueba de la efectividad que tienen los programas educativos ofrecidos por la entidad.

¿Qué dicen los estudiantes?

“La gran oportunidad que está dando la Universidad de La Salle con una beca del 30% de la matrícula permite que podamos continuar con nuestros estudios. Nos sentimos respaldados con esta iniciativa y lo que es mejor, que sea aplicada para estudiantes antiguos y futuros estudiantes Lasallistas”, expresó a Publimetro Natalia Huertas, estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas.

Por su parte, Lorena Vargas, egresada de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés manifestó que “estoy muy orgullosa de haber elegido esta universidad. Tuve la oportunidad de conocer excelentes docentes que me formaron en la parte profesional. Logré realizar un intercambio en México y me di cuenta de las ventajas y el amor por La Salle, algo que no cambiaría y que otros estudiantes podrían disfrutar en el futuro”.

En esta institución podrás encontrar programas como Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios y Relaciones Internacionales, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Arquitectura, Optometría, entre otros.

Si deseas conocer mayor información sobre los programas de pregrado y posgrado, no olvides entrar aquí.