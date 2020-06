(VIDEO) Denuncian a anciano que se masturba frente a mujeres y niñas en TransMilenio

Una de las víctimas del sujeto realizó la denuncia en redes sociales. Denuncian a hombre que se masturba frente a mujeres y niñas en TransMilenio.

La mujer publicó un video en el que evidencia la conducta del sujeto.

De acuerdo con la denuncia, el hecho se presentó en un bus de TransMilenio sobre la estación Marly, en el norte de la ciudad.

La joven asegura que el sujeto se masturbó frente a ella; y que otras mujeres y niñas también fueron víctimas.

"Él es Elias Herrera Henao es un acosador que estuvo masturbandose frente a mi y otras mujeres y niñas en la estación de TransMilenio de Marly. La Policía lo capturó pero lo soltó y no me dejó hacer la denuncia que porque no toco a nadie, que pobrecito, es decir tiene que aparte manosearme para poder denunciarlo", expresa la joven en la publicación.

La víctima comparte las imágenes para tener precaución y advertir sobre el "abusador que anda suelto en TransMilenio".

