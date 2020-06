Filtran audio de Claudia López gritando fuertemente a miembros de su equipo

El audio de Claudia López gritando se habría dado en medio de un recorrido en una de las zonas de Bogotá afectadas por el coronavirus.

Un audio de Claudia López gritando a varios funcionarios de la administración distrital se conoció este miércoles. El audio, difundido por W Radio, habría sido grabado este sábado en medio de un recorrido de la alcaldesa por una de las zonas afectadas por el coronavirus.

Si bien la emisora no especificó en qué zona fue realizada la grabación, sí explicó los motivos. Aparentemente, una mujer se habría acercado a la mandataria en medio del recorrido, preguntando por qué no ha recibido las ayudas que ofrece el Distrito. Ante esta petición, López respondió de mal genio con sus funcionarios.

"Es muy raro que no te haya llegado, tendrías que estar. ¿Quién está tomando esos datos, todos aquí parados mirando? ¿Dónde están los cuatro que iban a tomar datos?”, grita la mandataria.

Aparentemente, la grabación habría sido hecha por los propios funcionarios de la Alcaldía, que preparaban una transmisión. El audio de Claudia López gritando había sido tomado por un micrófono con el que la mandataria daría declaraciones por Facebook Live.

Hoy que se estrenan los tweets con audio, oiga esta belleza de la Alcaldesa Claudia López gritando como loca a su equipo el pasado sábado en Bogotá. No es la primera vez, ya me han llegado comentarios de lo mismo con sus escoltas y periodistas. #ClaudiaMaltratadora ¿Opiniones? pic.twitter.com/HbIYRqapjJ

La respuesta de la mandataria ha sido utilizada por sus críticos, que han rechazado el manejo del coronavirus. También recordaron la vehemencia de los argumentos de la alcaldesa, que la hizo reconocida en el Senado de la República. Incluso, no faltó quien la comparó con Germán Vargas Lleras, recordado por el coscorrón que le dio a un guardaespaldas.

Trata a la población de Kennedy como si fueran gente de segunda clase obligandolos a no salir del barrio. Kennedy no es un gueto judío, y Claudia no es Hitler.

Ahora le grita a sus empleados como si fuera un campo de militares…

Necesitamos políticos que respetan al prójimo.

— El Alemán 🇨🇴🇩🇪👍 (@andreas_ALTHOFF) June 17, 2020