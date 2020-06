En Pekín, capital de China, se ha registrado un rebrote de casos de coronavirus en los últimos días. Las nuevas restricciones en Pekín por temor a propagación del nuevo brote de COVID-19.

Para este lunes 16 de junio, la Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 40 nuevos casos de COVID-19. Ocho de ellos son procedentes del exterior y 32 a nivel local, de los cuales 27 se registraron en Pekín.

El repunte de casos en la capital china se ha registrado desde el pasado jueves. En los últimos cinco días se han registrado 106 casos nuevos.

El Gobierno municipal de Pekín calificó de "extremadamente preocupante" la situación. Debido a esto, las autoridades de la capital ampliaron hoy las medidas de control y prevención epidemiológicas.

Algunas de las medidas son las siguientes:

Hasta ahora sólo ha trascendido que el patógeno fue detectado en una tabla de cortar pescado, concretamente salmón importado. Esto ocurrió en el mercado mayorista Xinfadi, que es más grande que el de Wuhan donde, aparentemente, inició el brote de coronavirus en diciembre de 2019.

📍Whoa- Beijing district now in full “wartime emergency” over the new outbreak. And this Xinfadi market where it start is not some dinky Wuhan wet market – it’s a mega market scale on order of 1/3 of Central Park! Epidemic potential huge. https://t.co/GyOpatf7RU pic.twitter.com/BsGVBoeJov

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 14, 2020