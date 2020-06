Así lo dio a conocer en una entrevista al diario El Tiempo en la que además contó lo pesado que ha sido llevar consigo el secreto de su hermano menor. Marta Lucía Ramírez dice que Iván Duque no sabía de su secreto, pero sí Pastrana y Uribe.

"Decidí contarlo a muy pocas personas para proteger a mi familia, en lugar de hacer sufrir a todos los míos, poniendo por encima de ellos mi vocación política", dice la vicepresidenta al ser interrogada por María Isabel Rueda de por qué nunca contó a la opinión pública que su hermano era narcotraficante.

"Desde que decidí mantener esto en silencio, toda la vida tuve la angustia de que en algún momento se iba a conocer. Es una verdad que he cargado con un gran dolor toda la vida", dijo a El Tiempo.

Así mismo dio a conocer que en el ámbito laboral siempre fue honesta con sus jefes, y se lo contó a varios de ellos.

Marta Lucía Ramírez dice que Iván Duque no sabía de su secreto, pero sí Pastrana y Uribe

"Se lo conté a Noemí Sanín, cuando me ofreció manejar su campaña presidencial; al expresidente Pastrana, cuando me ofreció ser su ministra de Comercio Exterior; al expresidente Uribe, cuando me ofreció el Ministerio de Defensa; al embajador de EE. UU. acreditado en el momento en que sucedió esta tragedia en nuestra familia, Myles Frechette, a pesar de que yo en ese momento no era una figura pública, acababa de regresar de Harvard y de que había un ambiente terrible en la Colombia de entonces, enfrentada al narcotráfico", contó Ramírez.

Sin embargo, afirma que con el presidente Iván Duque la situación fue diferente pero que en algún momento pensaba contarle ese doloroso episodio de su vida.

"Con él la relación surgió de una manera inversa que con los expresidentes con los que trabajé. Él no me nombró ni me ofreció un cargo. Los dos desarrollamos una relación derivada de una coalición política para ganar juntos la presidencia de Colombia contra el populismo, y pensé que durante estos años construiríamos una relación de amistad, dentro de la cual, de todas maneras, iba a compartir este doloroso episodio de mi vida con él. Los dos luchamos por alcanzar unos votos con los cuales los colombianos nos dieron los cargos que ocupamos", dijo Marta Lucía.

Seguiré sirviendo al país con todas mis fuerzas y dedicación hasta el último de mis días. pic.twitter.com/97L4pszb3v — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) June 11, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

También le puede interesar: