El humorista Alejandro Riaño publicó en sus redes sociales una burla sobre la serie Matarife. Entonces su creador, Daniel Mendoza, le hizo algunos comentarios al comediante. Creador de 'Matarife' le hace advertencia a Alejandro Riaño por parodiar la serie.

A post shared by Juanpis González Pombo (@juanpisgonzalez) on Jun 12, 2020 at 7:57pm PDT

View this post on Instagram

Daniel Mendoza dijo en Twitter que se siente “honrado” con ‘Matachín’, la burla que Riaño publicó el viernes en su canal de Youtube ‘Juanpis González’.

Sin embargo, le advirtió que se trata de un tema que tiene que "manejar con pinzas" porque involucra mucho dolor en el país.

En medio de los comentarios que suscitó este trino, Mendoza le dio la razón a una tuitera que opinó que Riaño tuvo “tacto” en la parodia del primer capítulo de ‘Matarife’.

“No creo que ofenda a nadie”, respondió Mendoza a esa usuaria en un trino donde indicó que a él le preocupan “las víctimas y su dolor”, pues “sus lágrimas no son un chiste”.

De acuerdo. Ha tenido tacto. No creo que ofenda a nadie…lleva 30 minutos y ya soy merecedor de una parodia. No creo merecerlo. Sin embargo, reitero, me preocupan las víctimas y su dolor. Siguen resonando en mi interior sus gritos de dolor. Sus lágrimas no son un chiste. https://t.co/RuBJfvkGfS

— Delator (@ElQueLosDELATA) June 14, 2020