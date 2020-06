Iván Duque ordena a Policía Nacional reforzar controles en vías del país durante puente festivo

"No estamos en una situación normal, ni tradicional. Estamos enfrentando una pandemia. Debemos ser bastante cautos y, además, muy responsables en aplicar las normas del Aislamiento Preventivo Obligatorio", así de tajante fue el presidente Iván Duque Márquez al pedirle a la Policía reforzar los controles en las vías nacionales durante los puentes festivos de junio y julio.

"Hay restricciones muy claras frente a la movilidad intermunicipal. No estamos en vacaciones, no estamos en fiesta, no estamos en un momento donde podamos relajarnos. Le he dado instrucciones muy claras a toda la Policía Nacional de tener los respectivos controles para que no se pueda generar esa movilidad intermunicipal que no esté autorizada expresamente en el decreto de orden público", añadió el mandatario.

Ante las palabras del Presidente, el director general de la Policía, Óscar Atehortúa, manifestó que ya hay 7.000 efectivos distribuidos en las principales carreteras nacionales, a los que se le sumarán 30.000 más en las próximas horas. La decisión se toma con el fin de prevenir la libre circulación de autos a no ser aquellos que cobija el decreto 749 en sus excepciones.

"En este momento están restringidas las salidas de viajes y los paseos, y las personas que intenten incumplir esta disposición pueden exponerse a ser sancionadas con una multa equivalente a medio salario mínimo", agregó.

