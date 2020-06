La Revista Semana hizo una reveladora entrevista a la alcaldesa de Bogotá. Claudia López dijo que está esperando que el Gobierno le entregue los ventiladores prometidos.

En ella la mandataria explicó por qué Bogotá iba a contar con 2.000 unidades de cuidados intensivos UCI pero no se ha llegado ni a las 1.000.

“El Gobierno nos dijo que garantizaba el 75 por ciento de los ventiladores para expandir las ucis. No han entregado ninguno. Sé que no es por flojos o malos, sino porque la competencia internacional por esos aparatos es difícil. Nosotros solos llegamos a 723 unidades para pacientes covid y antes teníamos la mitad. Tenemos listas las camas, el personal, pero sin ventiladores no hay UCI. El ministro me dijo que entre junio y agosto nos entregaban los 1.000 ventiladores. Acá estoy esperando”, respondió López.

Sobre la ocupación de las UCIS en la capital del país, López explicó que serán dirigidas por la Secretaría de Salud.

“La Secretaría de Salud se vuelve la rectora de las ucis, incluidas las de los hospitales privados. ¿Por qué? Porque tengo pacientes demandando ucis en la red pública, y las vacías solo están en la privada”.

También contó los logros que tendrá su gestión en infraestructura en salud como un hospital en Usme, la segunda torre de Meissen.

Y la ampliación del Tunal, la nueva torre en Kennedy y un nuevo hospital en Bosa.

Además, estará listo el Hospital San Juan de Dios.

