Ciudadano le pidió a una mujer que usara tapabocas y recibió esta altanera respuesta

En una fila para acceder a los servicios de una compañía financiera en Bogotá, un hombre descubrió a una ciudadana que estaba violando las medidas de bioseguridad por no usar el tapabocas.

Lo que empezó como una amable solicitud se tornó tenso cuando la mujer decidió dar respuestas altaneras. Al principio, cuando supo que la estaban grabando, hizo poses como si se tratara de un estudio fotográfico.

Pero luego se negó a irse del lugar y afirmó que era cercana a la Policía. "Me conocen (los uniformados) y me adoran acá", dijo la mujer. En el momento en que el hombre que la grababa le preguntó si la Policía permitía que no tuviera tapabocas, su respuesta fue "Sí, obvio".

"Un día sales tranquilo a hacer fila y por pedir que cumpla la ley y sea responsable te puedes llevar una mala pasada", escribió la persona que grabó y publicó el video.

Al ver esta bochornosa situación, otro ciudadano se acercó con un tapabocas nuevo y se lo ofreció a la mujer, quien lo recibió momentos después.

Hacia el final del video, la mujer reitera sus insultos contra quien estaba documentando su falta y le dice que es "un marica, un homosexual".

"Estaba sorprendido y solo logré grabar al final un poco apenas caí en cuenta que tenía el celular. El vigilante en Carulla no hizo nada porque era tímido y las personas que estaban ahí quedaron en shock", agregó el ciudadano que compartió este caso.

