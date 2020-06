Expertos revelan cuáles son las profesiones más cotizadas para cuando termine la pandemia

Tras el panorama actual que está viviendo el mundo por cuenta del coronavirus muchos aspectos han cambiado. Principalmente sobre la forma como actuamos y pensamos en la actualidad.

Uno de los mayores interrogantes que se hacen en este momento los jóvenes tiene que ver con la demanda actual. Es decir, sobre los profesionales en diversos campos, a raíz de las necesidades que ha despertado la covid-19.

Hoy en día los aspirantes deben tener en cuenta la proyección hacia el futuro. Además, de los problemas que se presentan día a día, las nuevas tecnologías y el medio ambiente.

Si bien algunos países destacan por su oferta educativa, lo cierto es que los profesionales de la generación millennial en adelante han enfrentado cambios mucho más rápido que sus predecesores, por ejemplo el cómo se comunican a través de la tecnología, cómo generan contenidos y también, cómo están cambiando los bienes y servicios a través de ella, en lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial.

Profesiones más cotizadas

De acuerdo con Juan Pablo Salcedo, Decano de Creación y Comunicación de la universidad El Bosque, es muy pertinente preguntarse por los problemas que están sucediendo. ¿Qué carreras facilitan la situación actual?, ¿Cómo son los perfiles más demandados en áreas de salud, lo poco preparados que podemos estar y las necesidades de investigar en dichos temas?.

Sin embargo, aunque muchos consideren que el área de la salud es el único que ha tomado relevancia durante la emergencia global por la covid-19, es de destacar que diversas profesiones han entendido la demanda actual desde sus campos de acción.

"Todas las profesiones van a tener que empezar a pensar en esa perspectiva, por ejemplo, la idea del medio ambiente como un problema que también es de salud. La arquitectura va a ser muy relevante porque estamos padeciendo todos los problemas de espacialidad y de cómo están diseñados nuestros hogares, si son seguros, los espacios de las oficinas etc. Pero eso no es todo, ahí habrá unos temas también para el interiorismo y para diseño industrial, hemos visto la cantidad de procesos de diseño alrededor de las máscaras, los objetos, la tecnología y el país probablemente tenga que darse cuenta que debe tener una capacidad de responder a distintos escenarios" asegura Salcedo.

Pero eso no es todo, agregó que las carreras que tengan que ver con el mundo digital tendrán mayor relevancia, porque mucho del trabajo presencial va migrar hacia el teletrabajo y a nuevos escenarios en el corto y largo plazo "la gente también está descubriendo que no tiene que moverse tanto, que no toda reunión es indispensable, que en ciudades tan grandes como las de ahora y los problemas de movilidad que aparecen, deben tener herramientas para trabajar quienes desarrollen esas soluciones como ingenieros, desarrolladores, creadores digitales, creadores de contenidos etc.ellos van a ser personas muy importantes de cara al futuro" puntualizó.

Transformación

Como es normal todo en la vida cambia, se transforma y está en constante evolución, el mundo en este momento tiene nuevas necesidades y asimismo los profesionales deben estar preparados para responder, encontrar en estas su marco de acción para aportar al desarrollo de la sociedad y sentirse parte de la solución de lo que ocurre en el entorno.

Para Gustavo Villegas, Jefe de Pregrado de Ingeniería Mecánica de la Universidad EAFIT frente a lo que pueden ser las carreras del futuro, señala que el rubro de la ingeniería viene atravesando un crecimiento exponencial en su demanda por profesionales y se mantendrá de una manera favorable, pues su necesidad está siendo evidenciada aún en la pandemia.

"Las ingenierías tienen todo el futuro del mundo porque los ingenieros siempre son los que están construyendo el mundo. Hay programas muy tradicionales que se mantienen a la vanguardia, como puede ingeniería mecánica, civil y de sistemas, las cuales desde que mantengan un plan de estudios muy actualizado y muy vigente siempre garantizarán que los estudiantes alcancen las competencias que requieren las empresas y las organizaciones de hoy y de mañana" enfatizó Villegas.

Sea cual sea la fortaleza académica de los aspirantes a ser profesionales, el futuro se empieza a construir desde ahora por lo cual en el inicio del proceso de formación se le debe dar la importancia necesaria a aspectos claves como la investigación, tecnología, emprendimiento y la vocación de servicio. Esto aplica para cualquier carrera en la que se quiera asumir, desempeñar, dejar huella y aportar al cambio.

EL DATO

Según el Foro Económico Mundial (WEF), en el futuro más de un tercio de las habilidades básicas de la mayoría de los trabajos se compondrá de habilidades que hoy en día no se consideran cruciales.

