(VIDEO) ¡Indignante! Policía inmoviliza por el cuello a padre que sacó a su hijo al parque.

Por medio de redes sociales se ha viralizado una situación que es de lamentar.

Un Policía inmoviliza por el cuello a un padre que quiso salir a pasear a su pequeño hijo en medio de la cuarentena.

El hecho que se registró en un popular barrio de la ciudad de Cúcuta, fue grabado por varios ciudadanos que fueron alertados por el llanto del niño.

En la grabación se puede apreciar como el agente toma por el cuello al hombre, para inmovilizarlo. Según argumenta, porque este se encontraba en la calle sin portar la cédula.

Aunque los vecinos del sector acudieron a los Policías para explicar que el hombre habita en el barrio y estaba aprovechando el tiempo que según la norma se puede salir a caminar, el uniformado no soltó al ciudadano.

"No lo puedo soltar hasta que me presente su cédula […] y cálmese, porque tiene que aprender a respetar a la Policía. Porque le estamos diciendo decentemente que se retire porque no puede estar acá", expresó el agente en el video.

El uniformado argumentaba que además de no portar el tapabocas y su cédula, el hombre había contestado de manera grosera en medio del procedimiento.

"Mi hijo tiene cuatro meses de no salir, y hoy se me da por salir con el niño a esta hora y hay problema", expresaba el ciudadano mientras su pequeño lloraba.

En el lugar hicieron presencia algunos familiares del hombre agredido. A este le habrían impuesto un comparendo por incumplir la norma.

Ciudadanos de Cúcuta se encuentran a la espera de que oficiales se pronuncien ante este caso de aparente abuso policial.

