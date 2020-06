Sacerdote estaría pagando a jóvenes para tener relaciones en parroquia de Bogotá.

De acuerdo con varias denuncias, el cura estaría contactando amantes por Internet para llevarlos a la parroquia de Bosa Holanda, en el suroccicente de la ciudad.

"Yo me alarmé al darme cuenta que era un sacerdote. Entonces me ofreció plata", "lo contacté por el aplicativo. Estuve aquí (en la parroquia) una vez. Me invitó, estuvimos ahí, pasamos un rato agradable, yo no pensé que fuera el sacerdote", expresaron algunos de los jóvenes a Blu Radio.

Aparentemente, el religioso habría pagado entre $ 100.000 y $ 150.000 a cambio de tener relaciones y guardar silencio.

La denuncia ha generado indignación en la comunidad, ya que al parecer existen fotografías que dejan en evidencia al sacerdote.

El implicado negó toda acusación, asegurando que se trata de un complot. "No guardo rencor, para eso existe la justicia. Ojalá que el proceso se adelante y se sepa toda la verdad", mencionó también a Blu Radio.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar:

OMS es categórica y resta esperanzas para una posible vacuna contra la Covid-19 en 2020 La directora del Departamento de Salud Pública del organismo aseguró que en las próximas semanas habrá novedades sobre el tratamiento con la hidroxicloroquina.