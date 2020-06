El famoso chef colombiano es otro de los afectados por el cierre de los locales. Jorge Rausch criticó a Iván Duque por medida que afecta a su restaurante.

Tras varios meses con sus restaurantes cerrados, este empresario se vio en la necesidad de opinar lo que piensa sobre la medida.

Y es que, pese a la apertura de los centros comerciales, Duque aún no habla de la apertura de restaurantes. Hasta el momento, la única orden que hay es la de permitir los domicilios.

"Uno no paga arriendos de $ 40 millones a punta de domicilios", manifestó el chef, haciendo referencia a las pérdidas que deja su negocio.

En una entrevista al diario La República dijo: "El Gobierno se salió por la tangente porque dice que podemos vender domicilio y que la gente puede recoger la comida. Pero ese no es el negocio que tenemos. Los domicilios son una excusa del Gobierno, pero no son la solución. Uno no paga arriendos de $40 millones a punta de delivery".

Además, aseguró que una de las medidas que se podría usar para abrir los restaurantes es que se haga con un aforo del 30%. Esta sería la misma medida que actualmente se está tomando para los centros comerciales.

