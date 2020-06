El inconsciente conductor pasó el vehículo sobre la bicicleta. (VIDEO) El crudo relato de joven ciclista arrollado por un taxista.

Ahora el taxista podría ser procesado por tentativa de homicidio. (Video) Así quedó la bicicleta del ciclista que fue arrollado por un taxista.

Este jueves 4 de junio se conoció el caso de un taxista que arrolló intencionalmente a un biciusuario en Bogotá. El momento quedó registrado en un video.

De acuerdo con las imágenes, el conductor del taxi discute con el joven ciclista, porque el primero estaba realizando un giro prohibido. No obstante, parece que al taxista no le gustó el reclamo y decidió arrollar al ciclista.

Así lo dio a conocer, Alejandro López, el joven mensajero víctima de este acto de intolerancia ante las cámaras de Noticias Caracol.

En el noticiero el López relató el crudo momento que pasó por culpa del mal intencionado taxista.

"Yo iba con prudencia. Tenía que coger el bicicarril sobre la Séptima y en ese momento el taxista trató de hacer una ‘U’ que no está permitida. Yo le reclamé por la imprudencia porque estaba poniendo en riesgo la vida mía y de los peatones. Él me confrontó y luego de unos minutos yo decidí irme porque esa discusión no iba para ningún lado", relató el ciclista.

En la grabación que fue publicada, se puede ver el momento que el biciusuario se aleja y emprende su camino, pero el taxista también acelera e intencionalmente lo arrolla.

El hecho se registró en la Cra. 7 con calle 67 en Bogotá.

"Por fortuna y gracias a Dios tuve la agilidad de saltar de la bicicleta antes del impacto", comentó Alejandro sobre cómo logró salvarse de ser arrollado por completo.

Además el accidentado relató que este hombre es un peligro para la sociedad, como se puede evidenciar en el violento acto que realizó.

"No fue un accidente, se ve claramente que el taxista se bota al bicicarril con la intención de atropellarme. Noto toda la intención de mala fe del taxista para hacerme daño", recalcó.

"Es un peligro para la sociedad y no puede estar prestando un servicio como taxista", fueron las palabras con las que culminó su relato.

(VIDEO) El crudo relato de joven ciclista arrollado por un taxista

Impactante video: taxista intenta arrollar a biciusuario que lo increpó por hacer un giro prohibido. Hablamos con el ciclista sobre esta situación – https://t.co/fmn4TsQEmb pic.twitter.com/tnY0oku2eR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 5, 2020

También dieron a conocer cómo quedó la bicicleta luego del ataque del taxista. Totalmente destruido quedó el medio de transporte que usa este joven.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.