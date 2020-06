Estos días se han convertido en tendencia los senadores y representantes que en el Congreso virtual, han tenido todo, menos una labor ejemplarizante. Otro senador dejó abierto el micrófono y ofendió a Petro.

El caso del senador Fabián Castillo, tratando mal a su colega de partido, Carlos Motoa; el del representante Juan Pablo Celis de Centro Democrático rascándose los genitales y la congresista Aída Avella, a quien le dicen que estaba durmiendo.

Ahora, el caso es el de Antonio Sanguino, del Partido Verde, que terminó metido en líos con el senador Gustavo Petro, por haber dejado abierto su micrófono.

De la misma manera que sucedió con Fabián castillo, Sanguino hablaba por teléfono, con el micrófono abierto y en donde dijo que Petro era un saboteador.

“No, le hacemos un favor a Petro para que lo sabotee”, dijo Sanguino.

Ante esto, el presidente del Senado, en vez de reprenderlo, echhó a la risa y pidió que apagara el micrófono.

Sin embargo, Petro pidió réplica y respeto, diciendo que no es ningún saboteador.

Sanguino se exculpó y aseguró que sus palabras se malinterpretaron y que respeta mucho al senador de izquierdas.

“Todo lo que se deje acá con micrófono abierto hace parte de la sesión. Y aquí un senador dejó el micrófono abierto y dijo: ‘Para que no lo sabotee Petro’. Eso amerita no solo mi derecho a la réplica, sino saber de qué se trata, porque yo no soy un senador que venga aquí a sabotear”, pidió Petro.