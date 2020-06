Recapturan a sindicados del atentado a Centro Andino cuando iban a salir de la cárcel

Una repentina orden de captura impidió la libertad de los dos sindicados del atentado a Centro Andino que iban a salir por vencimiento de términos.

Este miércoles, Cristian Sandoval y César Barrera iban a ser liberados de la cárcel La Picota de Bogotá. Los dos sindicados del atentado a Centro Andino habían recibido la orden de libertad por vencimiento de términos. Pero en medio del operativo para darles libertad, se encontró una orden de captura impuesta por un juzgado de Cali.

Según Caracol Radio, la orden de captura fue presentada por la jueza Martha Cecilia Paz. La jurista ordenó que se capturara a los dos hombres por los delitos de terrorismo, homicidio y concierto para delinquir.

Los sindicados del atentado a Centro Andino ya estaban en poder de la Sijín de la Policía para adelantar su liberación. Aún así, ante la orden de captura fueron devueltos a la cárcel La Picota. Los abogados defensores de los sindicados por el atentado, ocurrido el 17 de junio de 2017, rechazaron el hecho.

"No se permitió que se materializara la libertad, además de eso en una actitud desleal. Nos damos cuenta que la Fiscalía lo que hizo fue guardarse bajo la manga un as para usarlo en un momento de estos porque por su negligencia han pasado más de 500 días desde la radicación del escrito de acusación y aún no se ha iniciado el juicio", dijo a Caracol Radio Andrés Caballero, abogado de Barrera y Sandoval.

CONFIRMADO: Apareció una orden de captura de la juez Martha Cecilia Paz, de Cali. Los capturaron estando dentro de la Picota. https://t.co/LeBTUayoM9 — Andrés Felipe Caballero (@PipeCab) June 4, 2020

El atentado ocurrido el 17 de junio de 2017 en un baño del Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, dejó tres personas muertas y 9 heridos.

