A pesar de la pandemia, Distrito no prohibirá marchas de Fecode

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció que no se interpondrá en las marchas de Fecode anunciadas para estos 4 y 11 de junio.

En redes sociales se prevé un reinicio de las marchas y protestas en Bogotá. Los anuncios de redes sociales plantean marchas de Fecode que se realizarían este jueves 4 y el 11 de junio. Las marchas buscarían protestar contra las difíciles situaciones de los docentes en el país, sobre todo, en el marco de la pandemia.

A pesar de que Bogotá se encuentra en cuarentena, la Secretaría de Gobierno anunció que no prohibirá dichas marchas. Ratificó que no ha habido una solicitud oficial que justifique las marchas de Fecode, pero aclaró que esta situación no impedirá que se realicen las mismas.

"Ningún decreto distrital o nacional puede prohibir un derecho constitucional como la protesta. Por eso, aunque protestar no está en ninguna de las 46 excepciones para salir a la calle decretadas por el Gobierno Nacional, no podemos prohibirlo", aseguró el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.

"Hacemos un llamado vehemente a las Organizaciones convocantes a que busquen otras formas de protestar que no impliquen aglomeraciones, tales como los cacerolazos, actividad en las redes sociales, entre otras", añadió.

Las marchas de Fecode tendrían así, algunas restricciones para cumplir con los requisitos de la cuarentena. "Nuestra policía y gestores tienen la instrucción de acompañar cualquier acto de protesta, velando en todo momento por que se guarden distancias, se usen tapabocas y no se generen aglomeraciones de más de 50 personas”, dijo Gómez.

